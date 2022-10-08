اليمن: توافد جماهيري كبير إلى الساحات للمشاركة في في المسيرات الأضخم في تاريخ البلاد بذكرى المولد النبوي الشريف – موقع قناة المنار – لبنان
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October 8 2022 - 14:18

اليمن: توافد جماهيري كبير إلى الساحات للمشاركة في في المسيرات الأضخم في تاريخ البلاد بذكرى المولد النبوي الشريف

منذ 13 mins 8 October، 2022
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