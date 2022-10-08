الاحتلال الأميركي يسرق عشرات صهاريج النفط من حقول رميلان السورية

أقدمت قوات الاحتلال الأميركي على سرقة رتل من عشرات الصهاريج من حقول رميلان السوري، إلى قواعدها شمالي العراق.

وقالت مصادر محلية سورية من ريف اليعربية إنّ “رتلًا مؤلفًا من 50 صهريجًا للاحتلال الأميركي محمّلة بالنفط السوري المسروق، خرج عبر معبر المحمودية غير الشرعي على دفعات باتجاه الأراضي العراقية”.

وخلال الأسابيع الماضية، أخرج الاحتلال الأميركي مئات من الصهاريج المحملة بالنفط الذي سرقته من حقول الجزيرة، ولا سيما حقول رميلان إلى قواعده في الأراضي العراقية، وذلك بالتعاون مع “قسد”.

وكانت وزارة الخارجية السورية قد كشفت، في وقت سابق، خسائرها في قطاعي النفط والغاز، من جراء ممارسات الاحتلال الأميركي، منذ العام 2011 وحتى منتصف العام الجاري، إذ بلغت (المباشرة وغير المباشرة) أكثر من 107 مليارات دولار.

المصدر: سانا