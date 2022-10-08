بالفيديو والصور | تفجير شاحنة يوقف الحركة على جسر القرم الأطول في روسيا – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
October 8 2022 - 10:06

بالفيديو والصور | تفجير شاحنة يوقف الحركة على جسر القرم الأطول في روسيا

منذ 42 mins 8 October، 2022
6340fd174236043ddb5e9eef
أخبار دولية - روسيا

أفادت اللجنة الوطنية الروسية لمكافحة الإرهاب بأنه تم تفجير شاحنة على جسر القرم فجر اليوم السبت، ما أدى إلى اشتعال النيران في عدد من صهاريج الوقود في قطار كان يسير عبر الجسر.

وقالت لجنة مكافحة الإرهاب في بيان لها: “في الساعة 06:07 صباح اليوم وقع تفجير بشاحنة في الجزء الخاص بمرور السيارات من جسر القرم، مما تسبب في اشتعال سبعة صهاريج وقود في قطار متجه نحو شبه جزيرة القرم”.

وأضاف البيان أن انهيارا جزئيا حدث في قسمين من طريق السيارات، دون أن يتضرر قوس الملاحة البحرية في هذا الموقع من الجسر. وأشار البيان إلى أنه يجري في مكان الحادث اتخاذ الإجراءات لتحديد ملابسات الانفجار وإزالة آثاره.

وكانت سلطات شبه جزيرة القرم الروسية أفادت باشتعال صهريج وقود في أحد أجزاء جسر القرم فجر اليوم السبت.

وقال أوليغ كروتشكوف مستشار رئيس القرم في بيان له: “حسب المعلومات الأولية، فقد اشتعلت النيران في صهريج وقود في أحد المواقع (بالجسر). أقواس الملاحة لم تتضرر. ومن السابق لأوانه الحديث عن الأسباب والعواقب”.

وأعلنت السلطات توقف حركة السيارات على جسر القرم بسبب حريق.

6340fd174236043ddb5e9eef

وأفادت شركة “القرم لسكك الحديد” بأن القاطرة وعددا من العربات لقطار الشحن، الذي اشتعلت النيران في أحد صهاريج الوقود فيه، تم سحبها من جسر القرم إلى مدينة كيرتش.

من جهتها، قالت الوكالة الفيدرالية الروسية للنقل البحري والنهري إنه لم يتم تعليق الملاحة البحرية في مضيق كيرتش بسبب الحريق في الجسر.

63410c364236043ddb5e9efb
وجسر القرم هو الأطول في روسيا ويبلغ طوله 19 كيلومترا. تم تشغيل الجزء الخاص بحركة مرور السيارات فيه في أيار/مايو 2018. وتم إطلاق حركة القطارات عبر الجسر في كانون الأول/ديسمبر 2019.

المصدر: وكالات

التعليقات

ذات صلة