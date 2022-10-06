اقتحام مصرف في النبطية

في جديدِ مسلسلِ اقتحامِ المصارف، افاد مراسلُنا في الجنوب انَ مودعاً يحملُ مسدساً يحتجزُ عدداً من موظفي بنكِ البحر المتوسط في النبطية مطالباً بالحصولِ على وديعتِه المقدرةِ بمئةٍ وخمسينَ الفَ دولار. وانتشرت القوى الامنيةُ في المكان فيما تسودُ حالةٌ من الغموضِ بعدَ اقفالِ الابوابِ الجرارةِ الحاجبةِ للرؤيةِ عما يَجري داخلَ المصرف.

وبحسبِ المعلوماتِ فانَ المودعَ المذكورَ يعملُ تاجراً وهو يملكُ سوبر ماركت بعيدةً نحوَ مئةِ مترٍ فقط عن المصرفِ الذي اقتحمَه وانه يهددُ بالانتحارِ في حالِ عدمِ تسليمِه وديعتَه سريعا.

وان المفاوضات تدور حاليا لاستلام وديعته على سعر صرف الدولار 8 الاف ليرة.

وتزامناً مع هذا الحادث ، عقدَ محافظُ النبطية بالتكليفِ حسن فقيه اجتماعاً حُدد موعدُه مسبقا ًمع قادةِ الاجهزةِ الامنيةِ ومديري المصارفِ في المدينة للتداولِ في كيفيةِ التعاونِ مع المودعينَ والموظفينَ للحصولِ على مستحقاتِهم ، فاكدَ مديرو المصارفِ الحفاظَ على كرامةِ المودعِ والموظفِ بالحصولِ على مستحقاتِه اليوميةِ والشهريةِ بما يتناسبُ مع السياسةِ التي تعتمدُها اداراتُهم المركزية ، بموازاةِ التاكيدِ الدائمِ على سلامةِ موظفي المصارف.

المصدر: قناة المنار