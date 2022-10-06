الرئيس عون: ملاحظات لبنان على المقترح الاميركي تضمن حقوق لبنان في التنقيب عن النفط والغاز – موقع قناة المنار – لبنان
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October 6 2022 - 15:12

الرئيس عون: ملاحظات لبنان على المقترح الاميركي تضمن حقوق لبنان في التنقيب عن النفط والغاز

منذ 38 mins 6 October، 2022
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