الرئيس عون: ملاحظات لبنان على المقترح الاميركي تضمن حقوق لبنان في التنقيب عن النفط والغاز – موقع قناة المنار – لبنان
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October 6 2022 - 15:12
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الرئيس عون: ملاحظات لبنان على المقترح الاميركي تضمن حقوق لبنان في التنقيب عن النفط والغاز
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الرئيس عون: ملاحظات لبنان على المقترح الاميركي تضمن حقوق لبنان في التنقيب عن النفط والغاز
منذ 38 mins
6 October، 2022
عاجل
الرئيس عون
ترسيم الحدود
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