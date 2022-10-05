روسيا: الاتحاد الأوروبي سيدفع فاتورة الدين الأمريكي

علّق رئيس مجلس الدوما الروسي، فياتشيسلاف فولودين، على تجاوز الدين القومي للولايات المتحدة الأمريكية حد 31 تريليون دولار.

جاء ذلك خلال منشور لفولودين في قناته الرسمية على تطبيق “تلغرام”، حيث كتب أن “الاقتراض الأمريكي يبلغ أكثر من 30% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، والنمو الفائق للدين القومي الأمريكي إلى هذا الحد يعني أن واشنطن لا تخطط لسداده. وستبذل الولايات المتحدة الأمريكية قصارى جهدها لحل مشاكل اليوم على حساب الآخرين”.

وتابع ” في الوضع الراهن، الخاسر الآخر هو الاتحاد الأوروبي”، مضيفاً “والفقاعة المنتفخة بطباعة الدولارات معرضة لخطر الانفجار، وسوف تعاني اقتصادات البلدان الأخرى، وبدرجة أقل، سيؤثر ذلك على الدول ذات السيادة، خاصة تلك التي لا تعتمد على الدولار الأمريكي”.

وكانت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، قد سخرت من البيانات الأمريكية التي أظهرت تجاوز ديون الحكومة الأمريكية مستوى 31 تريليون دولار ووصفتها بأنها “دليل على الاستثنائية”.

وكانت بيانات وزارة الخزانة الأمريكية قد كشفت اعتبارا من 3 تشرين الأول/أكتوبر عن بلوغ دين الولايات المتحدة الأمريكية 31 تريليون دولار و123 مليارا و887 مليونا و781 ألفا و401 دولارا و34 سنتا.

المصدر: روسيا اليوم