ميقاتي: ماضون في عملية تشكيل الحكومة الجديدة رغم العراقيل

قال رئيس حكومة تصريف الاعمال في لبنان نجيب ميقاتي “إننا ماضون في عملية تشكيل الحكومة الجديدة رغم العراقيل الكثيرة التي توضع في طريقنا والشروط والايحاءات التي تهدف الى خلق أمر واقع في اخطر مرحلة من تاريخنا”.

وتابع ميقاتي “إننا مصممون على متابعة العمل وفق ما يقتضيه الدستور والمصلحة الوطنية، ولن يكون مسموحا لأحد بتخريب المسار الدستوري وعرقلته”، وتمنى أن “يوفق المجلس النيابي في انتخاب رئيس جديد للبلاد ضمن المهلة الدستورية، لأن التحديات تقتضي اكتمال عقد المؤسسات الدستورية وتعاونها وتكاملها”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام