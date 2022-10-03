ميقاتي: موقف الجميع في لبنان موحد بشأن اتفاق ترسيم الحدود البحرية

أكد رئيس حكومة تصريف الاعمال في لبنان نجيب ميقاتي إن “الأمور متجهة على الطريق الصحيح بشأن اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وفلسطين المحتلة”، مشددا على أن “موقف الجميع في لبنان موحد بشأن هذا الاتفاق وذلك من أجل مصلحة البلد”.

كلام ميقاتي جاء في تصريح له بعد انتهاء الاجتماع الرئاسي الثلاثي الذي عقد في قصر بعبدا الاثنين لدرس مقترح الوسيط الأميركي آموس هوكشتاين بشأن ملف الترسيم.

وقال ميقاتي “لقد دعا رئيس الجمهورية ميشال عون رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة للبحث في العرض المقدم من الوسيط الأميركي آموس هوكشتاين بشأن ملف ترسيم الحدود البحرية، وسبق هذا اللقاء اجتماع اللجنة التقنية”، وأضاف “لقد كانت لي وللرئيس بري بعض الملاحظات، واللجنة التقنية أخذت بها كاملة، وسيكون لنا رد سيرسل إلى الوسيط الأميركي ضمن هذا السياق كاملا”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام