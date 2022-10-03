النائب بو صعب : لبنان كان في موقع متقدم في المفاوضات من خلال الموقف الموحد وعامل القوة المعروف لدى الجميع والدبلوماسية – موقع قناة المنار – لبنان
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October 3 2022 - 12:20

النائب بو صعب : لبنان كان في موقع متقدم في المفاوضات من خلال الموقف الموحد وعامل القوة المعروف لدى الجميع والدبلوماسية

منذ 11 mins 3 October، 2022
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