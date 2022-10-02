مصادر فلسطينية: مقاومون يستهدفون حاجز سالم العسكري التابع لقوات الاحتلال الإسرائيلي غرب جنين بوابل من الرصاص – موقع قناة المنار – لبنان
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October 2 2022 - 23:44

مصادر فلسطينية: مقاومون يستهدفون حاجز سالم العسكري التابع لقوات الاحتلال الإسرائيلي غرب جنين بوابل من الرصاص

منذ 23 mins 2 October، 2022
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