سرايا القدس-كتيبة جنين:استهداف قوة عسكرية على حاجز سالم العسكري بصليات كثيفة ومباشرة من الرصاص – موقع قناة المنار – لبنان
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October 13 2023 - 15:52

سرايا القدس-كتيبة جنين:استهداف قوة عسكرية على حاجز سالم العسكري بصليات كثيفة ومباشرة من الرصاص

منذ 17 mins 13 October، 2023
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