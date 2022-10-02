رئيسة الوزراء البريطانية: كان يجب أن أعد خطة التخفيض الضريبي بشكل أفضل

أقرت رئيسة الوزراء البريطانية، ليز تراس، بأنه كان عليها أن تعد بشكل أفضل خطة التخفيض الضريبي التي أعلنت عليها سابقا.

وقالت تراس في مقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية، اليوم الأحد، قبل المؤتمر السنوي لحزب المحافظين الحاكم: “أنا أؤيد الحزمة التي أعلنا عنها.. لكنني أقبل أنه كان ينبغي علينا تمهيد الأرضية بشكل أفضل هناك”، مضيفة أنها “تعلمت من ذلك”.

وفي وقت سابق، دافعت رئيسة الوزراء البريطانية عن خطتها لخفض الضرائب، على الرغم من الاضطراب الذي أحدثته في الأسواق المالية، ما أجبر بنك أنجلترا المركزي على التدخل لمنع تعريض الاقتصاد لـ”مخاطر جوهرية”.

وقالت تراس لإذاعة “بي بي سي ليدز” المحلية، في أول تعليق لها منذ إعلانها موازنة مصغرة: “كان علينا اتخاذ إجراءات عاجلة لتنشيط اقتصادنا ودفع بريطانيا إلى الأمام والتعامل مع التضخم”.

وأضافت: “وبالطبع هذا يعني اتخاذ قرارات صعبة ومثيرة للجدل، لكنني مستعدة للقيام بذلك كرئيسة للوزراء”.

ولاحقا صرحت بأنه “من المهم أن تكون المملكة المتحدة في الطليعة، وأن ندفع بما نستطيع لتحفيز النمو الاقتصادي”.

وعلى الرغم من أن تراس تسلمت السلطة قبل أقل من شهر، إلا أنها تتعرض لضغوط شديدة بعد أن أدت التخفيضات الضريبية التي فرضتها حكومتها إلى هبوط الجنيه الاسترليني لأدنى مستوى له على الإطلاق مقابل الدولار.

المصدر: وكالات