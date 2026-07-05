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    المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية: علينا أن نصون البلاد ونسعى لتحقيق الأهداف التي حددها لنا الامام الخامنئي والحكومة تتابع المسار القانوني لتقديم شكوى بخصوص الاغتيال

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