الأربعاء   
   30 07 2025   
   5 صفر 1447   
   بيروت 18:40
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    حماس: كسر الحصار وفتح المعابر فوراً ومن دون شروط هو الحل الوحيد لإنهاء الكارثة في غزة