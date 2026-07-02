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    المكتب الاعلامي الحكومي في غزة: نطالب المجتمع الدولي بالضغط الفعلي لوقف العدوان والابادة الجماعية المستمرة

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