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    مراسل المنار: جيش العدو الاسرائيلي نفذ عملية تفجير ضخمة في بيت ياحون لجهة كونين مع استمرار الحرائق التي أضرمها في منازل وأراضي البلدة

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