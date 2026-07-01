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    مراسل المنار: قوات الاحتلال الاسرائيلي أطلقت النار على فرق الدفاع المدني أثناء إخماد الحريق والبحث عن مصابين في النبطية الفوقا جنوب لبنان

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