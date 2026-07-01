نقابة أصحاب المطاعم والمنتزهات في بيروت وجبل لبنان: “الاتفاق الإطاري” خطوة بالغة الخطورة تتعارض مع حقوق لبنان والتضحيات الجسام التي بذلها أبناء الوطن دفاعا عن أرضه وكرامته