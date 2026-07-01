الأربعاء   
   01 07 2026   
   16 محرم 1448   
   بيروت 11:54
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عاجل

    إعلام إيراني: جنوح سفينة حاويات أجنبية في مضيق هرمز بعد سلوك مسار لم تحدده طهران

      مواضيع ذات صلة

      حركة النصر عمل: نجدد رفضنا اتفاق التنازل عن السيادة ونقف إلى جانب المقاومة الاسلامية

      حركة النصر عمل: نجدد رفضنا اتفاق التنازل عن السيادة ونقف إلى جانب المقاومة الاسلامية

      الشيخ قبلان حذر من كارثة وطنية : لن نقبل بـ”صهينة لبنان”

      الشيخ قبلان حذر من كارثة وطنية : لن نقبل بـ”صهينة لبنان”

      العدو يواصل اعتداءاته جنوباً ويكثّف أعمال التفجير والتجريف في القرى الحدودية

      العدو يواصل اعتداءاته جنوباً ويكثّف أعمال التفجير والتجريف في القرى الحدودية