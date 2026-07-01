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“أوبك+” ترفع سقف إنتاج النفط بمقدار 188 ألف برميل يوميا اعتبارا من شهر تموز
01-07-2026 00:38 صباحًا
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