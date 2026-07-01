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    الخارجية القطرية: رئيس الوزراء وزير الخارجية بحث مع ويتكوف وكوشنر الوضع الإقليمي ووقف إطلاق النار بلبنان

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