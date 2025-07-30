الأربعاء   
   30 07 2025   
   5 صفر 1447   
   بيروت 14:00
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عاجل

    هآرتس: “اسرائيل” تمنع القوات الجوية المشاركة في اسقاط المساعدات من السماح للصحفيين بتصوير الدمار الهائل في غزة