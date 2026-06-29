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    الرئيس الإيراني “مسعود بزشكيان”: أميركا والكيان الصهيوني تصورا أن إيران ستنهار نتيجة الضغوط الاقتصادية وإرباك الداخل إلا أن الشعب أحبط هذه الحسابات

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