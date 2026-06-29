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   14 محرم 1448   
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    مصدر في مستشفى شهداء الاقصى: 3 شهداء بينهم طفل بغارة من مسيرة اسرائيلية على مدينة دير البلح وسط قطاع غزة

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