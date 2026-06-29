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   14 محرم 1448   
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    هآرتس عن مصدر عسكري “إسرائيلي”: الجيش لم يتلق حتى الآن أي أوامر بالانسحاب من أي منطقة في لبنان

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