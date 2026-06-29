الإثنين   
   29 06 2026   
   14 محرم 1448   
   بيروت 07:02
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عاجل

    مستوطنون يقتحمون قرية عورتا جنوب شرق نابلس

      مواضيع ذات صلة

      إطلاق نار مكثف من الدبابات الإسرائيلية شرقي خانيونس جنوبي قطاع غزة

      إطلاق نار مكثف من الدبابات الإسرائيلية شرقي خانيونس جنوبي قطاع غزة

      نيويورك تايمز: ابنا ترامب يحصلان على حصة في مشروع تنغستن بكازاخستان

      نيويورك تايمز: ابنا ترامب يحصلان على حصة في مشروع تنغستن بكازاخستان

      13 مصابا ولا وفيات إثر زلزال بقوة 5.5 درجة ضرب مقاطعة سيتشوان جنوب غربي الصين

      13 مصابا ولا وفيات إثر زلزال بقوة 5.5 درجة ضرب مقاطعة سيتشوان جنوب غربي الصين