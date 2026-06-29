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    المقاومة الإسلاميّة:‏ نؤكد مجدّدًا أنّ ما أقدم عليه العدوّ يُعدّ انتهاكًا فاضحًا لوقف إطلاق النـار الذي التزمنا به حتّى الآن

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