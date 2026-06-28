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    رئيس بلدية فرون: هذه الاعتداءات والخروقات تشكل انتهاكًا خطيرًا وتستوجب تحركًا عاجلًا من الدولة اللبنانية والجهات المختصة لمتابعة هذه التطورات مع الجهات الدولية المعنية ووضع حد لهذه الممارسات

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