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   13 محرم 1448   
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    شهيد وجرحى باعتداء من مسيّرة للاحتلال الاسرائيلي على منطقة المواصي غرب مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة

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