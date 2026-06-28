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   13 محرم 1448   
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    قاليباف والرئيس بري أكدا على ضرورة عقد اجتماع لـ”وحدة التحكم في النزاع” في أسرع وقت ممكن للسيطرة على الحرب في لبنان وإنهائها

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