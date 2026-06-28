الرئيس بري لقاليباف: ما تابعتموه في سويسرا يصب في مصلحة الشعب اللبناني لكن العدو الصهيوني يحاول الالتفاف على مسألة استعادة سيادة لبنان ووحدة أراضيه في إطار تفاهم إسلام آباد بطرق أخرى