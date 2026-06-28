الأحد   
   28 06 2026   
   13 محرم 1448   
   بيروت 17:06
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عاجل

    الرئيس بري أعرب لقاليباف عن تقديره لمواقف الجمهورية الإسلامية الإيرانية والوفد الإيراني المفاوض

      مواضيع ذات صلة

      النائب حسن عزالدين: اتفاق الإطار هو صك استسلام وأسوأ من اتفاق 17 أيار

      النائب حسن عزالدين: اتفاق الإطار هو صك استسلام وأسوأ من اتفاق 17 أيار

      من طهران… الإعلامي وسام أسد يواكب التطورات واللقاءات

      من طهران… الإعلامي وسام أسد يواكب التطورات واللقاءات

      عراقجي يلتقي بالرئيس العراقي

      عراقجي يلتقي بالرئيس العراقي