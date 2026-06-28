قاليباف للرئيس بري: تقرر في محادثات سويسرا تشكيل “وحدة للتحكم في النزاع” تضم إيران والولايات المتحدة ولبنان لتتولى هذه الوحدة متابعة مسار تنفيذ هذه المادة في لبنان