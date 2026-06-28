السيد مجتبى خامنئي: إن من أهم المسائل القانونية والقضائية المتعلقة بكل شعب إيران في هذه المرحلة الزمنية، هو متابعة وإنصاف الحقوق المهدورة لهم نتيجة جرائم المجرمين الدوليين والمستكبرين والمعتدين العالميين