الأربعاء   
   30 07 2025   
   5 صفر 1447   
   بيروت 06:14
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    وكالة الجيوفيزياء الإندونيسية: تحذير من احتمال تسونامي في بعض أجزاء إندونيسيا بعد زلزال كامتشاتكا