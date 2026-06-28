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   13 محرم 1448   
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    وزير الخارجية العراقية: مستعدون لاستقبال أي فعالية للبحث في أمن المنطقة وتطوير العلاقات الاقتصادية فيها

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