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    وكالة الأنباء العراقية: اعتقال عدد من المتهمين في ملفات فساد بناءً على اعترافات أدلى بها وكيل وزارة النفط بينهم أعضاء في مجلس النواب ومسؤولين وردت أسماؤهم في تلك الاعترافات

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