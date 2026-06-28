وكالة الأنباء العراقية: اعتقال عدد من المتهمين في ملفات فساد بناءً على اعترافات أدلى بها وكيل وزارة النفط بينهم أعضاء في مجلس النواب ومسؤولين وردت أسماؤهم في تلك الاعترافات