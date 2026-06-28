الأحد   
   28 06 2026   
   13 محرم 1448   
   بيروت 07:50
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عاجل

    إطلاق نار مكثف من الآليات “الإسرائيلية” جنوبي خانيونس جنوبي قطاع غزّة

      مواضيع ذات صلة

      وزارة الداخلية البحرينية: إطلاق صفارات الإنذار وندعو المواطنين والمقيمين التوجه لأقرب مكان آمن

      وزارة الداخلية البحرينية: إطلاق صفارات الإنذار وندعو المواطنين والمقيمين التوجه لأقرب مكان آمن

      مراسل المنار: الطيران المسير المعادي يحلق في اجواء بعلبك والجوار

      مراسل المنار: الطيران المسير المعادي يحلق في اجواء بعلبك والجوار

      إطلاق نار مكثف من الآليات الإسرائيلية جنوبي خانيونس جنوبي قطاع غزة

      إطلاق نار مكثف من الآليات الإسرائيلية جنوبي خانيونس جنوبي قطاع غزة