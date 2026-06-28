الأحد   
   28 06 2026   
   13 محرم 1448   
   بيروت 06:17
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عاجل

    وسائل إعلام أوكرانية: سماع دوي انفجارات في خاركوف وسومي

      مواضيع ذات صلة

      “حزب شبيبة لبنان العربي”: أي اتفاق لا يردع الاعتداءات “الإسرائيلية” يبقى موضع رفض

      “حزب شبيبة لبنان العربي”: أي اتفاق لا يردع الاعتداءات “الإسرائيلية” يبقى موضع رفض

      الحرس الثوري: استهدفنا بالصواريخ والمسيرات 8 مواقع أميركية في قاعدة علي السالم بالكويت ومقر الأسطول الخامس في البحرين

      الحرس الثوري: استهدفنا بالصواريخ والمسيرات 8 مواقع أميركية في قاعدة علي السالم بالكويت ومقر الأسطول الخامس في البحرين

      رئيس وزراء الأرجنتين يقدم استقالته بعد اتهامات الفساد له

      رئيس وزراء الأرجنتين يقدم استقالته بعد اتهامات الفساد له