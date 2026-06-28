الأحد   
   28 06 2026   
   13 محرم 1448   
   بيروت 04:44
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عاجل

    الحرس الثوري: بموجب تفاهم إسلام آباد تتولى إيران تنظيم حركة العبور في مضيق هرمز وسيتم التعامل مع السفن المخالفة بقوة أكبر من السابق

      مواضيع ذات صلة

      الحرس الثوري: استهدفنا بالصواريخ والمسيرات 8 مواقع أميركية في قاعدة علي السالم بالكويت ومقر الأسطول الخامس في البحرين

      الحرس الثوري: استهدفنا بالصواريخ والمسيرات 8 مواقع أميركية في قاعدة علي السالم بالكويت ومقر الأسطول الخامس في البحرين

      رئيس وزراء الأرجنتين يقدم استقالته بعد اتهامات الفساد له

      رئيس وزراء الأرجنتين يقدم استقالته بعد اتهامات الفساد له

      بحرية الحرس الثوري الإيراني: حساب القواعد الأمريكية في المنطقة مختلف وستعاني بشدة في هذه الأيام

      بحرية الحرس الثوري الإيراني: حساب القواعد الأمريكية في المنطقة مختلف وستعاني بشدة في هذه الأيام