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   13 محرم 1448   
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    قوات الاحتلال تداهم منزلاً خلال اقتحام قرية خرسا جنوب مدينة دورا جنوبي الخليل

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