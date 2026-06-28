قاليباف للرئيس بري: هدفنا هو وضع حد للحرب في لبنان وعودة النازحين إلى ديارهم ورفع الاحتلال وانسحاب الكيان الصهيوني من الأراضي اللبنانية ونحن نتابع هذا الأمر بكل جدية