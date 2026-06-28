قاليباف في اتصال هاتفي مع الرئيس بري: إنهاء الحرب في لبنان وسيادته ووحدة أراضيه تشكل جزءاً مهماً من البند الأول لـ”تفاهم إسلام آباد” بين إيران والولايات المتحدة