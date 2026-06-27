حركة أمل: الاتفاق الموقع بين العدو الإسرائيلي ولبنان جاء غير متوازن ويكرس في معظم بنوده وقائع لمصلحة العدو على حساب المصلحة الوطنية وينطوي على مخاطر سياسية وسيادية ولا يمكن القبول به