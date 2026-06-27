رعد: ديباجة هذا البيان جاءت الإطار لتعلن أن لبنان وبرعاية أميركا وافق على ما اشترطته عليه “إسرائيل” للانسحاب وتعهّدا معًا نزع سلاح المقاومة كمقدمة لإعادة الانتشار الإسرائيلي وليس الانسحاب الكامل