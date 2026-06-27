رعد: موقف السلطة اللبنانية المعبَّر عنه في البيان هو موقف يتجاوز الخزي والعار والخِسَّة إلى التفريط بسيادة لبنان وبحقوق ومصالح اللبنانيين وبكراماتهم وآمالهم