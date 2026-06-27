رعد: البيان عبّر عن خضوع السلطة اللبنانية بالكامل لمنطق الوصاية الأميركية وعن تواطئها مع العدو الصهيوني ضد شعبها الأصيل المتمسك بأرضه والرافض للاحتلال الإسرائيلي