الأربعاء   
   30 07 2025   
   5 صفر 1447   
   بيروت 03:07
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عاجل

    ترامب: لم اناقش مطلقا مع الجانب البريطاني الاعتراف بالدولة الفلسطينية