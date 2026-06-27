الشيخ نعيم قاسم: قلنا للسلطة بأنَّ المفاوضات المباشرة هي تنازلات مجانية خالصة لإسرائيل وطعنتم المقاومة في ظهرها من أول لحظة فيها بقرار الحكومة المشؤوم في 2 آذار وذلك خدمة للمشروع العدواني الإسرائيلي