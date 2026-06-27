جبهة العمل الإسلامي: ما صدر عن ما سُميّ بإتّفاق الإطار العملي المشترك بين لبنان الرسمي السلطوي وبين العدو لا يتعدّى كونه حبراً على ورق ووُلِدَ ميتاً